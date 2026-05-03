VIDEO Emotivna Tereza popela se na pozornicu, pogledajte što je sve poručila

Split večeras svjedoči posebnoj i emotivnoj večeri. Na Starom placu održava se oproštajni koncert Tereze Kesovije. Legendarna pjevačica oprašta se od svoje publike nakon više od šest desetljeća karijere. Upravo sa Splitom je posebno vezana, još otkad je na Splitskom festivalu otpjevala "Nima Splita do Splita"..

U posebno dirljivom trenutku večeri, Tereza Kesovija popela se na pozornicu, gdje ju je dočekao snažan pljesak i ovacije publike. Što je sve poručila prije negoli je zapjevala pogledajte u našem videozapisu.