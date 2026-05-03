TEŠKA NESREĆA Izletio iz zavoja i udario u bor, trojica mladića u bolnici

Prema provedenom očevidu sumnja se da je do prometne nesreće došlo kada je 18-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje, upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka u kojem su se kao putnici nalazili 19-godišnjak i 23-godišnjak. Za vrijeme vožnje, vozač i obojica putnika nisu koristili sigurnosni pojas u vozilu.

Uslijed neprilagođene brzine kretanja, izlaskom iz zavoja vozač je izgubio nadzor nad upravljačem te prelazi na prometnu traku namijenjenu za smjer kretanja vozila iz suprotnog smjera i slijeće izvan kolnika na travnatu površinu pri čemu udara u prometni stupić i u daljnjem nekontroliranom kretanju vozilom udara u stablo bora.

Zbog zadobivenih ozljeda, vozač i dvojica putnika prevezeni su vozilom Hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Zadar gdje su vozaču i 19-godišnjaku utvrđene teške tjelesne ozljede dok za 23-godišnjaka težina zadobivenih ozljeda zasad nije okvalificirana te su sva trojica muškaraca zadržani na daljnjem liječenju.

U svezi prometne nesreće policija podnosi izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.