DVOJE TEŠKO OZLIJEĐENIH Pijan sletio s ceste i udario u suhozid

Jučer, 2. svibnja dvadesetak minuta iza ponoći u mjestu Razvođe, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama, priopćila je PU šibensko-kninska.

Prometna nesreća dogodila se tako što 44-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,49 promila, dolaskom do skretanja za zaseok Duvančići nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti i stanju vozila.

Pritom je izgubio kontrolu nad upravljačem motocikla te prešao na prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je udario u kameni suhozid, od kojeg se odbio i nastavio vožnju po zemljanoj površini, nakon čega je zajedno s 42-godišnjom putnicom pao na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 44-godišnjaku i 42-godišnjoj putnici konstatirane su teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 44-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.