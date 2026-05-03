Glazbena večer za pamćenje: Split odaje počast legendama i dočekuje Terezu

Vrime je Sudamje, pa je nakon brojnih koncerata na Pjaci i Velom mistu na Peristilu Split, a i čitava Dalmacija, večeras na Starom placu, na koncertu najveće hrvatske dive Tereze Kesovije. Hvale vrijedna, rekli bismo veličanstvena ideja starog estradnog menadžera Ivice Bubala, koju je objeručke prihvatio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Pa kad je već sve tako nabijeno emocijama u ovu sunčanu splitsku nedjelju, u ljubavi i uspomenama na legende našeg grada, potrudili su se i na Facebook stranici Sitno gornje, koja u zadnje vrime objavljuje predivna videa splitskih legendi.

U jutrošnjoj objavi stare snimke u teatru pivaju Oliver Dragojević, Boris, Dino i Dean Dvornik.

Stari je to snimak pisme koju je Boris Dvornik objavio na svojoj LP ploči „Život ti je ka lišina“ iz 1986.

Tako nas društvene mreže, Oliver, Boris, Dino i Dean vrate ponovo, bar na kratko, u neka vrimena pisme i podsjete nas na našu ljubav prema gradu Splitu i njegovim legendama.

Neka tako bude i s Terezom večeras.