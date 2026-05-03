Maloljetni motociklist odbio testiranje na droge, policiji dragovoljno predao dva "jointa"

U petak, 1. svibnja u 21,35 sata u Vodicama, policijski službenici Policijske postaje Vodice su tijekom kontrole prometa zaustavili motocikl šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao maloljetnik.

Zbog sumnje da vozilom upravlja pod utjecajem droga ponuđeno mu je preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je izričito odbio. Tijekom postupanja policijskim službenicima je dragovoljno predao dvije ručno motane cigarete, tzv. „joint“, sa sadržajem duhana i marihuane ukupne bruto težine 3,43 grama.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv maloljetnika podnesen je optužni prijedlog u kojem je policija predložila izricanje odgojne mjere, odnosno sudski ukor.