Policija reagirala na dojave: Uhićen monstrum koji je autom vukao psa po cesti

​Danas, 3. svibnja u jutarnjim satima, Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je više dojava kako u Šibeniku, u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade, nepoznati vozač upravlja vozilom šibenskih registarskih oznaka te pritom kroz prozor vozila na lancu vuče psa.

Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici poduzeli su sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta vozača i okolnosti navedenog događaja.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja, 59-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje.