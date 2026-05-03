Policija reagirala na dojave: Uhićen monstrum koji je autom vukao psa po cesti

Danas, 3. svibnja u jutarnjim satima, Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je više dojava kako u Šibeniku, u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade, nepoznati vozač upravlja vozilom šibenskih registarskih oznaka te pritom kroz prozor vozila na lancu vuče psa.
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Užas u Šibeniku: Vezao psa za auto i vukao ga po cesti
Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici poduzeli su sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta vozača i okolnosti navedenog događaja.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja, 59-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje.
