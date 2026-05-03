Kraj tajni iz komunizma? Magyar najavio otvaranje dosjea, nacija u šoku

Peter Magyar najavio je da će, 22. listopada 2026., uoči 70. obljetnice Revolucije 1956., biti javno objavljeni tajni dosjei agenata i suradnika komunističke tajne policije. Budući premijer Péter Magyar razgovarao je s Gergőom Csehom Bendegúzom, glavnim ravnateljem Povijesnog arhiva Službi državne sigurnosti, o potpunom deklasificiranju i objavljivanju dosjea agenata i magnetskih vrpci. Magyarr je na svojoj Facebook stranici da će se jedno od najvažnijih obećanja promjene režima ispuniti upravo 22. listopada. Prema njegovom planu, javno će postati dostupni ne samo popisi imena, već i sami dosjei. No, taj potez već izaziva žestoke rasprave među stručnjacima, prenosi Večernji list.

Poznati pravni stručnjak i bivši političar Hack Péter, jedan od autora prvog prijedloga zakona o lustraciji iz 1990., podržava objavu popisa agenata, ali se protivi potpunom otvaranju svih izvješća i dosjea. "Potpuna javnost dosjea ne bi najviše naudila bivšim agentima, nego osobama koje su bili praćeni i špijunirani", upozorio je Hack u razgovoru za Index. Objavljivanje izvješća moglo bi razotkriti privatne tajne, afere, bračne prevare i druge osjetljive podatke o žrtvama režima, čime bi se teško povrijedilo njihovo pravo na privatnost čak i desetljećima kasnije. Hack ističe da su imena oficira tajne službe već ionako dostupna, te da su bivši agenti imali više od 35 godina da se suoče sa svojom prošlošću.

U komunističkoj Mađarskoj postojala je široka mreža suradnika tajne policije. Ljudi su regrutirani na različite načine – ucjenom, ideološkim uvjerenjem, novcem ili prijetnjama. Svaki suradnik dobio je tajno ime i redovito je pisao izvješća o kolegama, prijateljima, rodbini ili javnim osobama. Dosjei su podijeljeni na „B“ (osobni podaci) i „M“ (izvješća). Do 1990. godine registrirano je gotovo 44.000 takvih kartona.

U proteklim desetljećima već je otkrivena suradnja nekih poznatih Mađara, filmski redatelj Szabó István, pisac Csurka István, premijer Medgyessy Péter, rock pjevač Vikidál Gyula i drugi. Magyar Péterov potez mogao bi dovesti do novog vala razotkrivanja, što bi potreslo političku, kulturnu i javnu scenu Mađarske.