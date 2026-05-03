Mobiteli od 2027. neće biti isti: EU uvodi nova pravila, evo što se mijenja

Jedna od najvećih promjena odnosi se na bateriju. U mnogim slučajevima morat će biti zamjenjiva. Za milijune korisnika to bi moglo značiti korištenje telefona godinama dulje, umjesto da ih zamijene čim baterija počne slabiti.

Zašto EU želi promijeniti način proizvodnje telefona?

Većina korisnika pametnih telefona zna kako to obično ide: uređaj je u početku brz i pouzdan, ali nakon nekoliko godina baterija se počinje brzo prazniti, punjenje postaje češće, a performanse opadaju. Mnogi zatim kupuju novi telefon, iako ostatak uređaja i dalje radi sasvim dobro, prenosi N1.

Europski regulatori žele prekinuti taj ciklus. Cilj je smanjiti elektronički otpad, uštedjeti novac potrošačima i potaknuti popravak umjesto bacanja uređaja.

Telefoni su posebno u fokusu jer su među najčešće zamjenjivanim uređajima, a baterija je najčešći razlog zamjene.

Što se mijenja od 2027.?

Od 2027. pametni telefoni u EU morat će ispunjavati strože standarde kada je riječ o vijeku trajanja baterije i mogućnosti popravka. To znači da će baterije dulje zadržati svoje performanse, čak i nakon velikog broja punjenja. Također, njihova zamjena bit će puno jednostavnija nego kod mnogih današnjih modela.

Moderni telefoni često su zatvorene jedinice – njihovo otvaranje zahtijeva toplinu, uklanjanje ljepila, posebne alate ili stručnu pomoć. Za korisnike to znači dodatne troškove i komplikacije.

Nova pravila trebala bi potaknuti proizvođače da dizajniraju uređaje kod kojih je zamjena baterije lakša i pristupačnija. To možda ne znači povratak starim modelima s poklopcem na stražnjoj strani, ali baterije više neće biti praktički nedostupne.

Što to znači za kupce iPhonea i Androida?

Pravila se primjenjuju na uređaje koji se prodaju na tržištu EU, jednom od najvećih na svijetu. To je važno jer proizvođači rijetko proizvode potpuno različite verzije telefona za različita tržišta.

Zato promjene uvedene u Europi često utječu i na globalne modele. Za kupce to znači da bi budući iPhonei i Android telefoni mogli imati dulji vijek trajanja i biti lakši za popravak.

Neki će proizvođači vjerojatno promijeniti unutarnji dizajn uređaja, dok će drugi razviti naprednije sustave baterija koje je moguće brzo zamijeniti bez oštećenja telefona.

Zašto će korisnici pozdraviti ovu promjenu?

Problemi s baterijom jedan su od najvećih izazova za vlasnike starijih telefona. Telefon je ujutro pun, ali do podneva je baterija gotovo prazna. Punjač nosite sa sobom posvuda, prigušujete svjetla, zatvarate aplikacije – ali postotak i dalje pada.

U takvim situacijama mnogi ljudi misle da im je potreban novi telefon. Međutim, često je jedino rješenje nova baterija. Ako zamjena postane lakša i jeftinija, telefoni bi mogli trajati nekoliko godina dulje.

To je posebno važno danas, kada premium modeli koštaju više od tisuću eura.

Financijska korist za građane

Dulje korištenje uređaja može značajno smanjiti troškove. Mnoge obitelji danas koriste više telefona – za roditelje, djecu i posao. Rjeđa zamjena uređaja mogla bi donijeti ozbiljne uštede.

Istovremeno, to bi moglo potaknuti razvoj tržišta popravaka, gdje bi servisi češće mijenjali baterije umjesto da korisnicima preporučuju kupnju novih uređaja.

Manje otpada, više održivosti

Ova promjena ima i ekološki značaj. Elektronički uređaji sadrže materijale čija proizvodnja zahtijeva puno energije i resursa.

Ako telefoni traju dulje, manje će uređaja završiti kao otpad, a smanjit će se i potreba za proizvodnjom novih.