Napad na brod kod Hormuškog tjesnaca. Okružila ga manja plovila

Brod za rasuti teret napadnut je u blizini Hormuškog tjesnaca od strane više manjih plovila, izvijestio je britanski centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO). Plovilo se kretalo prema sjeveru, a potvrđeno je da je cjelokupna posada na sigurnom te da nema izvještaja o onečišćenju okoliša.

Incident se događa u vrijeme dok Iran drži ključni plovni put praktički zatvorenim za komercijalni promet. Prolaz se brodovima dopušta tek povremeno, ponekad i uz naplatu. Zabilježeni su i brojni drugi napadi na brodove otkako Iran pokušava provesti blokadu, pri čemu koristi i takozvanu "flotu komaraca" sastavljenu od malih topovnjača, piše Index.