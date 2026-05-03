Počeli izvidi u Hrvatskom olimpijskom odboru, evo tko je u fokusu istražitelja

Izvidi USKOK-a počeli su i u Hrvatskom olimpijskom odboru, potvrđeno je neslužbeno Indexu. Nakon izbijanja goleme afere u Hrvatskom skijaškom savezu, USKOK je, podsjećamo, počeo s izvidima i u brojnim drugim sportskim savezima. Sada je na red došao i - krovni.

Index doznaje da istražitelji osim uloge HOO-a u financiranju skijaškog saveza sada provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događanja HOO-a, ali i isplatu dnevnica.

Indexovi izvori iz HOO-a navode da je istražiteljima najviše u fokusu glavni tajnik te organizacije Siniša Krajač.

Što je otkrio Index

Index Istrage otkrile su da je svečana dodjela nagrada hrvatskim sportašima u prosincu u zagrebačkom Westinu, koja je izgledala glamurozno i bila prenošena na HRT-u, koštala 161.483 eura, a cijeli iznos bez natječaja je dobila pulska tvrtka A.T.I., i to kroz više manjih ugovora kako bi svaki ostao ispod zakonskog praga za javnu nabavu, iako zakon zabranjuje takvo “cjepkanje”.

Isti model korišten je i godinu ranije, uz cijene koje su, prema stručnjacima, višestruko veće od uobičajenih, a dokumenti upućuju i na moguće dvostruko plaćanje istih usluga, poput scenarija i glazbene produkcije. Ta ista tvrtka godinama dobiva poslove od HOO-a bez natječaja, uključujući i organizaciju njihovih sjednica, što dodatno otvara pitanje transparentnosti i načina trošenja javnog novca.

Index je pisao i kako su Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski olimpijski odbor osmislili model prema kojem se komercijalna Sportska televizija u vlasništvu HOO-a financira iz državnog proračuna, pa je od sredine 2025. do početka 2026. dobila 2 milijuna eura kroz natječaje koje je raspisivao sam HOO i potom novac dodjeljivao vlastitoj televiziji, uz uvjete koji su isključili konkurenciju.

HOO je tako istodobno bio organizator i korisnik sredstava, iako se financira javnim novcem, dok SPTV godinama posluje s gubicima. Model je prikazan kao “promocija sporta” kako bi se zaobišli propisi, što otvara pitanje zakonitosti i moguće nedopuštene državne potpore, piše Index.

Turudić: Jako je porastao broj kaznenih prijava, neke su vrlo utemeljene

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je u subotu u razgovoru za Dnevnik Nove TV da dobivaju dnevno i anonimne i potpisane kaznene prijave radi sumnje u postojanje kaznenih djela, ne samo u sportskim savezima nego i drugdje.

"Jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne; nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza, radi se u nekim slučajevima o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama", kazao je Turudić.

Podsjećamo, u petak je u Kazahstanu uhićen bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, koji je tjednima bio u bijegu.