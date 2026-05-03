Nitko nema ovakvu potporu kao Hajduk. Pogledajte tko sve danas prati okršaj s Varaždinom, ima i poznatih lica

Hajduk i Varaždin igraju susret 33. kola SuperSport HNL s početkom u 18:45 sati.

Domaćin je susret započeo u sastavu: Silić, Brajković, Šarlija, Marešić, Melnjak, Sigur, Pajaziti, Pukštas, Almena, Šego i Livaja. S druge strane, Varaždin je krenuo s J. Silićem na vratima, a u polju su bili Maglica, Lesjak, Barać, Boršić, Puclin, Duvnjak, Mamić, Latković, Vuk i Tavares.

Na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 2-1 za domaćine.

