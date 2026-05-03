Emotivno otvorenje večeri na Starom placu: Ana Uršula Najev i Zrinka oduševile publiku

Glazbena večer na Starom placu započela je nastupom Ane Uršule Najev uz pratnju sastava Black Coffee, koja je koncert otvorila bezvremenskim dalmatinskim klasikom “Četiri stađuna”. Uslijedile su izvedbe pjesama “Ništa nova”, “Kud plovi ovaj brod” i “Romanca”, koje su odmah podigle atmosferu među publikom.

Okupljeni su od samog početka pjevali zajedno s izvođačicom, potvrđujući koliko su ove pjesme duboko ukorijenjene u dalmatinskoj glazbenoj tradiciji.

Nakon nje, na pozornicu je stigla Zrinka, koja je nastavila večer emotivnom interpretacijom Oliverova hita “Galeb i ja”, dodatno rasplamsavši atmosferu među publikom.

Večer na Starom placu tako je već na samom početku donijela snažne emocije i zajedništvo kroz glazbu, uz niz izvedbi koje su publiku vratile u zlatno doba dalmatinske pjesme.