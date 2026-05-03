Zbog lažnih dojava o bombama nastali milijunski gubici: Evo koliko godina zatvora prijeti osumnjičenima

Od Zagreba do Dubrovnika. Po vrtićima, školama, institucijama. Danima se uznemiravala javnost. Svi su se pitali isto - tko stoji iza lažnih dojava o bombama?

"Gnjusan jedan rječnik, teško je to uopće prepričati. Ne znam kakve su to osobe koje to uopće mogu napisati, a kamoli izvršiti", rekao je Ivo Bilić, ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole u Splitu.

Dan za danom...u kratkom roku stiglo je više od 750 lažnih dojava. Evakuirale su se škole, vrtići, shopping centri, redakcije... Najviše su patili učenici jer su neke škole ispražnjene više puta. Ravnatelji škola bili su na izmaku snaga, piše Net.hr.

"Budimo se ujutro, gledamo mail. Hoće li doći prije osam, nakon osam. Hoće li uopće doći mail. Onda se čovjek čudi, ako nije došao. Zašto nije došao, u druge škole je došlo", rekao je Tomislav Babić, ravnatelj Gimnazije Lucijana Vranjanina, Zagreb.

Veliki gubici

Sve ovo skupa dovelo je do puno gubitaka, uz policiju koja je sve morala provjeravati. Najviše štete imali su ugostitelji i trgovački centri, jer im svako zatvaranje donosi minus.

"Prosječno postupanje policije u tom slučaju traje nekih 4/5 sati, ako je prijepodne u centru od nekih 50-ak tisuća kvadrata prodajnog prostora, govorimo o nekom izmaklom prometu od 70 do 120 tisuća eura", rekao je Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike.

Ubrzo se doznalo i kako su svi mailovi stigli sa stranih servera što je cijelu priču dodatno zakompliciralo i otegnulo.

Postavljalo se pitanje generira li to sve skupa umjetna inteligencija ili iza svega stoji organizirana skupina.

"Ono što je još veći problem je neizvjesnost. Općenito ljudski mozak ne voli neizvjesnost,a pogotovo kod djece koja nemaju još to kritičko razmišljanje - veća je vjerojatnost da će imati one misli 'što ako se nešto stvarno dogodi'", rekla je psihologinja Dajana Čopec.

Četvero uhićenih

Prva uhićena osoba bio je pijani 50-godišnjak koji je nazvao dvije škole na području Dubrovnika i Mokošice.

"Ja bih rekao da se radi možda o nekoj neslanoj šali, o nečem što možda nekoga zabavlja, a svaka dojava o bombi tko može ignorirati takvu situaciju, onda zapravo imamo situaciju, da imamo iscrpljivanje resursa", rekao je Marko Gulan, stručnjak za kibernetičku sigurnost.

Zbog teroriziranja mailovima cijele zemlje na kraju su uhićena i dva maloljetnika od 15 i 17 godina kao i jedan 19-godišnjak iz Ploča. Svi su osumnjičeni za terorizam za što im prijeti osam godina zatvora!

"Nakon ovog slučaja moramo poslati jasnu poruku - prije svega onima koji planiraju nešto tako u budućnosti da im se to neće isplatiti i da će kazna i odgovor pravne države i odgovor hrvatske države u cijelosti biti takav da im to ne bi trebalo više padati na pamet", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Nakon što je uznemirena cijela zemlja, a osumnjičeni u istražnom zatvoru - istraga tek počinje.