Šuta i Boban izveli supruge na Terezin koncert, a tu su i Alijana Vukšić, Nives Ivanković, Miro Bulj...

U prvim redovima na Starom placu večeras su se okupila brojna poznata lica iz javnog i društvenog života Splita i Dalmacije, koja nisu propustila koncert Tereze Kesovije.

Među publikom su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom, župan Blaženko Boban također u pratnji supruge, kao i direktorica Turističke zajednice Alijana Vukšić, glumica Nives Ivanković, državna tajnica Vedrana Šimundža Nikolić, intendant HNK Split Božo Župić, predsjednik GV-a Grada Splita Igor Stanišić, estradni menadžer Ivica Bubalo, pjevač Đorđe Peruzović, sinjski gradonačelnik Miro Bulj...

Njihova prisutnost dodatno potvrđuje značaj večerašnjeg događaja, koji je na Stari plac privukao velik broj posjetitelja i izazvao izniman interes javnosti.