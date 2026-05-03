Stari plac spreman za večerašnji koncert Tereze Kesovije, pogledajte kako izgleda

Na Starom placu sve je spremno za večerašnji koncert Tereze Kesovije.

Velika pozornica dominira središtem prostora, uz profesionalnu rasvjetu i produkciju, dok su ispred nje postavljeni redovi sjedećih mjesta koji se postupno popunjavaju. Publika već pristiže i zauzima svoja mjesta, a kako se približava početak koncerta, očekuje se i dodatno povećanje gužve.

Tehničke ekipe i organizatori na terenu obavljaju posljednje pripreme, dok cijeli prostor odiše iščekivanjem glazbene večeri. Stari plac tako je večeras pretvoren u veliku koncertnu pozornicu koja će ugostiti jednu od najpoznatijih domaćih glazbenih diva.

Sve je spremno za još jednu večer u znaku glazbe i emocija, kakvu publika i očekuje od Tereze Kesovije.