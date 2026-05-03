Varaždin šokirao Poljud: Gosti poveli u 21. minuti, Hajduk izjednačio - autogolom

Na stadionu Poljud, u utakmici 33. kola SuperSport HNL, HNK Hajduk Split ugostio je NK Varaždin s početkom u 18:45 sati.

Domaćin je susret započeo u sastavu: Silić, Brajković, Šarlija, Marešić, Melnjak, Sigur, Pajaziti, Pukštas, Almena, Šego i Livaja. S druge strane, Varaždin je krenuo s J. Silićem na vratima, a u polju su bili Maglica, Lesjak, Barać, Boršić, Puclin, Duvnjak, Mamić, Latković, Vuk i Tavares.

Gosti su do prednosti stigli u 21. minuti nakon brze i precizne akcije. Vuk je odlično proigrao Latkovića u prostor, koji je pobjegao obrani Hajduka, zaobišao vratara Silića i mirno poslao loptu u mrežu. Pokušao je Sigur uklizavanjem spriječiti pogodak, no nije uspio, pa Varaždin dolazi do vodstva 1:0.

Šest minuta kasnije stiglo je izjednačenje. Loptu je prije nego je završila u golu Silića dotakao Lesjak.