Sir Alexa Fergusona hitno prevezli u bolnicu s Old Trafforda uoči utakmice Uniteda i Liverpoola

Legendarni Sir Alex Ferguson završio je u bolnici nakon što mu je pozlilo na Old Traffordu uoči velikog derbija između Manchester Uniteda i Liverpoola.

Prema dostupnim informacijama, 84-godišnji Škot prevezen je na liječnički pregled iz predostrožnosti, a zasad nema naznaka da je riječ o ozbiljnijem zdravstvenom problemu. Očekuje se da bi se uskoro mogao oporavljati kod kuće.

Najtrofejniji trener u povijesti Manchester Uniteda redovito prati utakmice svog bivšeg kluba, pa je i ovog puta stigao na stadion prije početka susreta, no morao je biti prevezen u bolnicu više od sat vremena prije početnog zvižduka.

Prije osam godina imao krvarenje u mozgu

Ferguson je 2018. godine pretrpio teško krvarenje u mozgu nakon kojeg je uspješno operiran i oporavio se, no nema informacija da je aktualna situacija povezana s tim događajem.

Unatoč brojnim izazovima u posljednjim godinama, uključujući i smrt supruge 2023., Ferguson je ostao blisko vezan uz Manchester United i često je prisutan na utakmicama.

Nogometni svijet sada s nestrpljenjem čeka nove informacije, uz nadu da će se legendarni trener brzo oporaviti, piše Gol.hr.