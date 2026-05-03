Stigli sastavi Hajduka i Varaždina. Dva brata igrat će jedan protiv drugog

Hajduk od 18:45 na Poljudu dočekuje Varaždin u utakmici 33. kola Supersport HNL-a. Splićani su četiri kola prije kraja osigurali drugo mjesto, dok je Varaždin treći i do kraja ga čeka borba za tu poziciju.

HAJDUK: T. Silić - Brajković, Šarlija, Marešić, Melnjak - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Livaja

VARAŽDIN: J. Silić - Maglica, Barać, Lesjak, Boršić - Duvnjak, Puclin - Vuk, Mamić, Tavares - Latković

Glavna zanimljivost je ta što će dva brata zaigrati kao dva vratara. Riječ je o Toniju i Josipu Siliću koji će po prvi puta zaigrati na suprotnim stranama.

Glavni sudac je Patrik Kolarić (Čakovec). Pomoćnici su Ivan Starčević (Bjelovar) i Sanja Rođak Karšić (Podravske Sesvete). Četvrti sudac: Ivan Šantić (Kastav). VAR: Tihomir Pejin (Donji Miholjac). AVAR: Luka Pušić (Zagreb), piše Index.