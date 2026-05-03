Habijan: Pavlek bi teoretski mogao biti izručen već idući tjedan

Habijan je dodao je da je Kazahstan, iako s Hrvatskom nema ugovor o izručenju, član Interpola i potpisnik međunarodnih konvencija koje omogućuju provedbu takvih postupaka.

Habijan ističe da daljnji tijek postupka ovisi isključivo o tome hoće li Pavlek iskoristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju u Kazahstanu, piše HRT.

- Dakle, on je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijedi su dvije opcije – ako neće koristiti pravna sredstva, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će ih koristiti, a to ovisi o njemu, postupak će sigurno potrajati dok se ne odluči o eventualnoj žalbi koju bi mogao uložiti u Kazahstanu, rekao je.

Postupak izručenja u tijeku

Hrvatske vlasti već su kazahstanskim institucijama dostavile svu potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka izručenja.

- Što se tiče Ministarstva pravosuđa, ako kolege u Kazahstanu zatraže dodatnu dokumentaciju vezanu za prijevod ili rješenje o određivanju istrage, to ćemo dostaviti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga slijedi rasprava u Kazahstanu, pojasnio je Habijan.