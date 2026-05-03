Bulj: Hrvatska ne smije postati tržište za GMO eksperimente

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj ponovno je u javnosti istupio s oštrim stavovima protiv uvođenja genetski modificiranih organizama (GMO) u Hrvatsku, ističući kako je riječ o pitanju zdravlja, opstanka i budućnosti građana.

U objavi na društvenim mrežama naglasio je kako je još ranije upozoravao na potencijalne opasnosti GMO-a te predlagao njihovu zabranu, ali je, kako tvrdi, zbog toga bio izložen podcjenjivanju i kritikama. Danas, smatra, sve više rasprava na razini Europske unije o novim genomskim tehnikama potvrđuje da zabrinutost nije bila neutemeljena.

Posebno je istaknuo bojazan da bi Hrvatska mogla postati tržište za proizvode velikih međunarodnih kompanija poput Monsanto i Bayer, pri čemu bi, prema njegovim riječima, građani bili izloženi nedovoljno istraženim proizvodima.

Bulj je pritom kritizirao politike vodećih stranaka, navodeći da se domaća poljoprivreda zanemaruje, dok se prostor otvara uvozu GMO proizvoda. Naglasio je i važnost transparentnosti, poručivši kako građani moraju imati pravo znati što jedu.

Zaključno je poručio kako će nastaviti političku borbu protiv, kako navodi, globalističkih pritisaka, uz jasnu poruku da Hrvatska ne smije postati „pokusni laboratorij“ velikih korporacija.