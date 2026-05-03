Uhićen 35-godišnjak, u stanu uzgajao marihuanu

Umaška policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim slovenskim državljaninom i utvrdila sumnju da je počinio kaznena djela neovlaštena proizvodnja i promet droga i omogućavanje trošenja droga.

Temeljem naloga nadležnog suda, policijski službenici su 3. svibnja izvršili pretragu prostorija na području Kaštela koje osumnjičeni koristi, kojom prilikom su pronašli ukupno bruto 4.131 gram konoplje tipa droga marihuana pakirane u različite ambalaže i 58 stabljika konoplje tipa droga marihuana s lišćem pojedinačnih visina od 44 do 75 centimetara koje je neovlašteno proizveo i posjedovao radi daljnje prodaje. Provedenim kriminalističkim utvrđeno je kako je osumnjičeni u navedenom prostoru od 25. travnja do 3. svibnja u više navrata dao drogu na korištenje 35-godišnjem slovenskom državljaninu.

Pretragom prostorija pronađena je i razmontirana konstrukcija koja sadrži elemente tzv. laboratorija za indoor uzgoj indijske konoplje kao i dvije precizne digitalne vage.

Muškarac će tijekom sutrašnjeg dana uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.