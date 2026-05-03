SLATCROFEST BY SLATKOPEDIJA ZAVRŠEN FEŠTOM O' SPLITSKE TORTE Sljedeće godine čeka nas još veći, bolji i slađi festival

U nedjelju, 3. svibnja u Podrumima Dioklecijanove palače sve do 17 sati prodavali su se proizvodi 1 izlagača iz "gornjeg doma" hrvatske slatke industrije – čokolade, tradicijski kolači, kava, keramika, med, namazi, likeri, knjige, slatki suveniri s otisnutim umjetničkim djelima... A sve to u Split su ovoga puta donijeli Slatkopedija, Nadalina čokolade, Pine Pottery, Uručak keramika i La.pjat iz Splita, korčulanska Škatula, pa Taman chocolates, Steam Coffee, Bite Art, Morning Lab i Brachatella iz Zagreba, Yaya Chocolates iz Šenkovca i Ošo iz Buzeta, Mmm med (Đakovo) te Destilerija Perković iz Bregane. A sastavni dio programa u Podrumima bila je i izložba o slasticama koje su se pripremale u domaćinstvu Ivana Meštrovića, postavljena u suradnji s Muzejima Ivana Meštrovića.

No, festival SlatCroFest by Slatkopedija i završnog je dana donio popratna i iznimno posjećena popratna događanja. Središnja pozornica i ovoga su puta bile Prokurative, gdje je SlatCroFest by Slatkopedija još jednom bio dio gastro programa Sudamje Taste of Split, ali ovoga puta u slatkim "tonovima". Naime, održana je Fešta o' splitske torte, s natjecanjem desetak slastičarskih majstora, individualaca i timova, a najbolju među njima izabrao je žiri čija je članica bila i suorganizatorica SlatCroFest by Slatkopedija Mirjana Bošković Smrekar.

SlatCroFest by Slatkopedija je na natjecanju imao svog jakog aduta, golemu splitsku tortu koju su od čak 160 jaja, orašastih plodova, sušenog voća i svega drugog što ide u taj raskošni recept napravili učenici splitske Turističko-ugostiteljske škole predvođeni nastavnicom slastičarstva Cvitom Lolić. Ukrašavanje je, pak, dopalo u iskusne ruke zadarske slastičarke Petre Demo, koja stoji iza poznatog brenda Štorija o slatkom.

Istodobno, SlatCroFest by Slatkopedija još se jednom posvetio i najmlađim ljubiteljima slastica, možda budućim majstorima slastičarskog zanata. Predano su pod vodstvom profesorice kuharstva i slastičarstva u Srednjoj školi Hvar Viktorije Čolić i uz sponzorstvo Sve i svašta učili kako ukrašavati hvarske paprenjake na tradicionalni i suvremeni način i u smjerovima kojima ih je vodila dječja mašta.

Konačno, u posljednjem programskom sadržaju, profesionalci su na B2B radionici u Turističko-ugostiteljskoj školi uz vodstvo jedne od najpoznatijih dalmatinskih slastičarki, Biljane Miline iz konobe Mate u Pupnatu na Korčuli učili pripremati tradicionalne korčulanske keksiće.

Suorganizatorica festivala Kate Bošković u završnoj je ocjeni istaknula kako je drugo izdanje festivala SlatCroFest by Slatkopedija nadmašilo sva očekivanja.

"Bogata i kvalitetna ponuda naših izlagača osvojila je domaće i strane goste, a raznolikost programa omogućila je svim generacijama da nam se pridruže", rekla je, dodajući da je posebno sretna zbog pridruživanja sve većeg broja suradnika, prijatelja, sponzora i institucija koje podržavaju ovaj projekt, uz uvjerenje da će njihov broj sljedeće godine biti još veći.

I ovogodišnje izdanje festivala organizirao je portal i nakladnik Slatkopedija, uz suorganizaciju Muzeja grada Splita i Muzeja Ivana Meštrovića te uz partnerstvo Kavane Central i Life is a piece of cake. Festival se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice Grada Splita te uz sponzorstvo Dolcele, Kul IN-a, trgovine Sve i svašta i OPG-a Matulić. Tu su bili i prijatelji festivala Yaya chocolates, Ošo, Škatula, Morning lab, Biljarica, Vila rafijola, Pčelarstvo Bošković, Pago, Nutko namaz, Agristar, Destilerija Perković, PlanBee, Sana delikatese i Famozna pralina.

"Drugim izdanjem potvrdile smo da je smjer kojim smo krenule jako dobar i veselimo se što ćemo nastaviti tim putem i dogodine. I dok zatvaramo ovo izdanje, polako radimo nacrt trećeg izdanja festivala koje će donijeti brojna slatka iznenađenja. Vidimo se u Splitu od 30. travnja do 2. svibnja 2027!", kaže Kate Bošković.