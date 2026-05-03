Solin uvodi sufinanciranje kamata na stambene kredite

Grad Solin nastavlja s mjerama potpore građanima, a najnovija se odnosi na sufinanciranje kamata na stambene kredite. Kako je najavio gradonačelnik Dalibor Ninčević, javni poziv bit će objavljen već sutra na službenim stranicama Grada.

Cilj ove mjere je olakšati građanima, posebice mladima, podmirivanje mjesečnih kreditnih obveza u uvjetima sve većih troškova života. Grad će sufinancirati kamate u iznosu do 100 eura mjesečno.

Prema najavljenim kriterijima, pravo na potporu moći će ostvariti građani čiji su krediti odobreni od 1. siječnja 2015. godine, u maksimalnom iznosu do 250.000 eura. Također, uvjet je da se nekretnina i prebivalište nalaze na području Solina te da je otplata kredita uredna.

Detaljni uvjeti i način prijave bit će dostupni uz objavu javnog poziva, a nakon obrade zahtjeva, svim korisnicima koji ostvare pravo sredstva će biti isplaćena retroaktivno – od siječnja do kraja 2026. godine.

Ova mjera dio je šireg paketa kojim Grad Solin nastoji ublažiti financijski pritisak na kućanstva i potaknuti ostanak mladih obitelji u gradu.