Tuga u susjedstvu: Nogometaš doživio srčani udar tijekom utakmice i umro na putu prema bolnici

Vratar sprskog niželigaškog nogometnog kluba Čitluk Nikola Jovanović preminuo je tijekom prvenstvene utakmice svog kluba protiv Gornjeg Stepoša.

Vratar sprskog niželigaškog nogometnog kluba Čitluk Nikola Jovanović preminuo je tijekom prvenstvene utakmice svog kluba protiv Gornjeg Stepoša. Ova tragedija pogodila je susjedstvo, a dogodila se tijekom utakmice spomenute dvije momčadi u prvenstvenoj utakmici Prve okružne lige Rasinskog okruga.

Odmah nakon tragedije, nogometni savez ove regije izdao je priopćenje i srceparajuće informacije:

- Danas se tijekom prvenstvenog susreta Prve okružne lige Rasinskog okruga između FC Gornji Stepoš i FC Čitluk dogodio tragičan događaj. Iskusni vratar, Nikola Jovanović, doživio je srčani udar tijekom utakmice i preminuo na putu do bolnice u 43. godini života - napisali su na društvenim mrežama, piše Večernji list.

