More ljudi na Pjaci: Urban priredio večer za pamćenje

U sklopu proslave Sudamje, splitska Pjaca je bila ispunjena do posljednjeg mjesta na koncertu Damira Urbana i njegovog benda, koji su još jednom potvrdili svoj status jednog od najcjenjenijih domaćih glazbenih izvođača.

Središte starog grada pretvorilo se u veliku koncertnu pozornicu pod otvorenim nebom, a tisuće okupljenih ispunile su Pjacu i okolne ulice kako bi uživo doživjele nastup koji je spojio emociju, energiju i prepoznatljivu Urbanovu scensku poetiku.

Atmosfera je od početka bila snažna i nabijena emocijama – publika je uglas pjevala poznate hitove, dok je bend isporučio prepoznatljiv, intenzivan zvuk koji je dodatno podigao cijeli ambijent. Svjetla pozornice i povijesna kulisa centra Splita stvorili su dojam gotovo festivalske večeri u samom srcu grada.

Pjaca, inače jedno od glavnih okupljališta u sklopu Sudamje, ovoga je puta postala i simbol velike glazbene proslave, gdje su se spojili tradicija, gradska atmosfera i suvremena domaća glazba.

Koncert Damira Urbana tako je još jednom pokazao zašto su nastupi u sklopu Sudamje među najiščekivanijim događajima u gradu, a prizori prepune Pjace ostat će jedna od upečatljivijih slika ovogodišnjeg slavlja svetog Dujma.