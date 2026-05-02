Jezive ispovijesti podstanara iz Hrvatske: "Legla sam spavati i čujem netko otključava vrata..."

Objava jednog korisnika na Redditu otvorila je lavinu ispovijesti o neugodnim i zabrinjavajućim iskustvima podstanara u Hrvatskoj. Pitanje o tome špijuniraju li najmodavci svoje podstanare potaknulo je niz priča koje ukazuju na ozbiljna kršenja privatnosti.

„Uskoro useljavam u stan; je li vas ikad najmodavac špijunirao? Strah me da negdje nije postavljena neka mala kamera“, napisao je korisnik na subredditu r/askcroatia.

U komentarima su se ubrzo počela nizati iskustva koja nadilaze običnu nelagodu. Jedna korisnica opisala je kako je uhvatila najmodavku u svom stanu nakon što je lažirala odlazak za vikend.

„Nakon nekih dva sata ja taman legla spavati i čujem netko otključava vrata... Počela se tresti i izmotavati da je mislila da nešto curi“, napisala je.

Drugi korisnici podijelili su još bizarnije situacije. Jedna podstanarka tvrdi da joj je najmodavac ulazio u stan i čak skidao veš sa štrika kako „ne bi pokisnuo“, uključujući i donje rublje.

Možda najneugodnije iskustvo opisala je korisnica koja je, kako kaže, zatekla najmodavca u sobi dok je spavala.

„Okrenem se, a čovjek stoji meni pored glave i gleda stvari na stolu pored kreveta... Također mi je i kopao po smeću“, napisala je.

Iako nisu sve priče bile tako ekstremne, mnoge su ukazivale na sličan problem – ulazak u stan bez najave. Neki su korisnici naveli da su im najmodavci dovodili radnike u ranim jutarnjim satima, ulazili kako bi „proluftali“ prostor ili „upalili grijanje“.

Jedan korisnik opisao je i gotovo filmsku situaciju – najmodavac je imao skrivene stepenice iza ormara koje su vodile izravno u stan ispod.

Uz to, spomenuta je i komična, ali napeta situacija u kojoj je vlasnikov sin zabunom upao u sobu i počeo pretraživati računalo, misleći da uklanja stvari drugog podstanara.

U raspravi su se pojavili i savjeti kako provjeriti postoje li skrivene kamere, primjerice korištenjem kamere na mobitelu u zamračenoj prostoriji kako bi se detektiralo infracrveno svjetlo.

No, korisnici su podsjetili i na zakonski okvir. Pravo na privatnost doma zajamčeno je Ustavom, a Kazneni zakon predviđa sankcije za neovlašteno snimanje. Najmodavac smije ući u stan bez znanja najmoprimca samo u hitnim situacijama, poput sprječavanja opasnosti, i o tome ga mora odmah obavijestiti. Svaki drugi ulazak bez dopuštenja predstavlja kršenje zakona.