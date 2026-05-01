Objavljena je prva dugoročna prognoza za ljeto

Prijelaz u ljeto 2026. godine obilježavaju brze i značajne promjene u oceanima i atmosferi, a najnovije analize upućuju na snažno jačanje El Niña.

Kako piše meteorološki servis Severe Weather Europe, ovaj klimatski fenomen razvija se brže i jače nego što se prvotno predviđalo, a podmorske anomalije sugeriraju da bi do druge polovice godine mogao dosegnuti razinu takozvanog “Super El Niña”.

Glavni pokretač ovih promjena je snažan oceanski Kelvinov val, koji se posljednjih tjedana dodatno pojačao i time okončao višegodišnji utjecaj La Niñe. Kako topla anomalija izbija na površinu, očekuju se i promjene u globalnoj mlaznoj struji, što potvrđuju i najnoviji dugoročni modeli za ljeto 2026.

Brzi prijelaz iz La Niñe u El Niño

El Niño i La Niña dio su ENSO ciklusa (Južna oscilacija El Niño), koji predstavlja izmjenu toplih i hladnih faza u ekvatorijalnom Tihom oceanu. Te promjene imaju snažan utjecaj na globalne vremenske obrasce.

Nakon razdoblja La Niñe, najnoviji podaci pokazuju brzi raspad hladnih anomalija i jačanje toplih, čime ulazimo u novu klimatsku fazu koja bi mogla potrajati kroz 2026. i 2027. godinu.

Slični snažni događaji zabilježeni su i ranije, poput “Super El Niña” iz 2015. godine, kada su anomalije bile izrazito jake i raširene.

Što to znači za ljeto u Europi

Prema dugoročnim prognozama Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), veći dio Europe očekuju iznadprosječne temperature. Topliji zrak širit će se od južne i središnje Europe prema sjeveru, potaknut promjenama u polju tlaka zraka nad Atlantikom.

Istodobno se očekuju promjene u rasporedu oborina. Više kiše od prosjeka prognozira se za južni, jugoistočni i istočni dio Europe, kao i krajnji sjever, dok bi središnji i sjeverozapadni dijelovi mogli imati manje oborina, uz povećan rizik od suše.

Slične prognoze donosi i britanski model UKMO, koji također ukazuje na jači utjecaj El Niña i toplije ljeto na većem dijelu kontinenta.

Jasan signal promjene vremena

Oba prognostička modela pokazuju da će El Niño već ovog ljeta imati vidljiv utjecaj na atmosferu i vremenske obrasce diljem Europe, uz kombinaciju viših temperatura i promijenjenog rasporeda oborina.

Kako ističe Severe Weather Europe, razvoj situacije u oceanima upućuje na to da bi ovaj klimatski ciklus mogao obilježiti ne samo ovo ljeto, nego i dulje razdoblje koje slijedi.