Evo kada Modrić ide u mirovinu

Luka Modrić nalazi se pred velikom odlukom o svojoj budućnosti nakon što je zbog teške ozljede lica za njega završena sezona u dresu Milana. Četrdesetogodišnji hrvatski veznjak sada mora odlučiti hoće li produžiti boravak na San Siru ili zaključiti svoju veličanstvenu igračku karijeru, piše Goal.com.

Kraj sezone i teška ozljeda

Modriću je sezona u Serie A završena nakon što mu je u sudaru s Manuelom Locatellijem tijekom remija Milana i Juventusa 0:0 pukla jagodična kost. Hrvatski veznjak mora na operaciju i propustit će posljednje četiri prvenstvene utakmice svog kluba.

Unatoč prepreci, čini se da ozljeda nije umanjila Modrićevu želju za nastavkom igranja. La Gazzetta dello Sport navodi kako je bivša zvijezda Real Madrida sklonija aktivaciji klauzule u ugovoru koja mu omogućuje produženje suradnje s Milanom na još godinu dana. Modrić je ove sezone odigrao ključnu ulogu u veznom redu Rossonera, zabilježivši više minuta na terenu nego u bilo kojoj od svojih posljednjih pet sezona u Madridu. Veteran je navodno odlučan završiti karijeru pod vlastitim uvjetima.

U izvještaju se također navodi kako je Modrićev glavni motiv prilika da karijeru završi natječući se na najvišoj razini europskog nogometa. Ostanak na San Siru omogućio bi mu da pokuša izboriti još jedan nastup u Ligi prvaka. Veznjak je, kako se piše, razvio odličan taktički odnos s trenerom Milana Massimilianom Allegrijem, koji se uvelike oslanjao na Hrvata u kontroli ritma igre momčadi. Uprava Milana također je navodno spremna produžiti Modrićev ugovor čim on da svoj pristanak, što je pokazatelj obostranog poštovanja izgrađenog od njegova dolaska u klub.

Liga prvaka i uloga mentora

Mogućnost povratka u Ligu prvaka čini se ključnim faktorom u Modrićevu razmišljanju. Budući da se Milan bori za jedno od prva četiri mjesta, prilika da ponovno povede klub u elitno europsko natjecanje i dalje je vrlo primamljiva. Osim doprinosa na terenu, Modrić je postao iznimno utjecajna figura u svlačionici. Mlađi igrači u bivšem osvajaču Zlatne lopte vide mentora i uzornog profesionalca, što dodatno povećava njegovu vrijednost za momčad. Iako se spominjao interes njegova bivšeg kluba Dinama iz Zagreba, Modrić je navodno usredotočen na završetak karijere na najvišoj natjecateljskoj razini, piše Goal.com.

Prije nego što donese konačnu odluku o klupskoj budućnosti, očekuje se da će Modrić kao prioritet postaviti oporavak i povratak u formu za Svjetsko prvenstvo 2026. s hrvatskom reprezentacijom, što bi mu moglo biti i posljednje veliko natjecanje u karijeri. Izbor se čini sve jasnijim: produžiti boravak u Milanu na još jednu sezonu ili se oprostiti od profesionalnog nogometa. Ako se odluči za mirovinu, svoju bi odluku mogao objaviti pred navijačima na San Siru.