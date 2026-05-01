Dalija Orešković: "Kupovinom žetončića, nametanjem sile i jednoumlja vlast Andreja Plenkovića je kao Borg, ali..."

Zastupnica Dalija Orešković uputila je povodom Međunarodnog praznika rada oštru političku poruku na društvenim mrežama, upozorivši na, kako tvrdi, opasne društvene i političke trendove u Hrvatskoj. U objavi je kritizirala vlast Andreja Plenkovića, optužila je za produbljivanje nejednakosti i "autokratske tendencije", te pozvala građane na otpor i borbu za ustavna prava i demokratske vrijednosti.

"Sretan vam Međunarodni praznik rada", započela je svoju čestitku povodom 1. svibnja na društvenim mrežama Dalija Orešković, pa nastavila: "Težnja za promjenom i boljim socijalnim statusom, ne može biti ostvarena bez borbe. Bez borbe, ne možemo ni sačuvati onu slobodu i demokraciju koju su za nas izborile neke ranije generacije."

"U vremenima kada naša vlast, kao i neke svjetske sile kotač povijesti okreću unatrag, rehabilitirajući poražene ideologije imperijalizma i fašizma, kada njihove ekonomske politike produbljuju jaz razlike između bogatih i većine stanovništa, važno je prisjetiti se povijesnih lekcija kako se ne bismo ponovno našli na putu stradanja."

"Kupovinom žetončića, nametanjem sile i jednoumlja vlast Andreja Plenkovića je kao Borg, ali otpor protiv takve vlasti nije uzaludan. Otpor nikada nije uzaludan.

Na današnji dan kada obilježavamo napredak koji je izboren kao posljedica pobune radnika, pozivam vas da se kao društvo glasno pobunimo protiv kupovanja vlasti našim novcima, protiv podmuklog pretvaranja Hrvatske u autokratski režim, protiv šutnje kada su u javnom prostoru sve prisutnija obilježja NDH.

Pozivam vas da se izborimo za sve što nam po Ustavu RH pripada", poručuje Orešković.