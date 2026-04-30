VIDEO Ukrajinka zaludjela Split: "Preuzela" Torcidu Biberon i otkrila zašto o njoj bruji grad

Alina Yefimenko, majka dvoje djece, sa suprugom je pobjegla pred ratnim strahotama u Ukrajini i svoj mir pronašla u Splitu, a o svom životu u gradu pod Marjanom progovorila je za IN Magazin. Na društvenim mrežama prati je gotovo 200 tisuća ljudi, a odnedavno je postala i kondicijska trenerica Malonogometnog kluba Torcida Biberon.

Pronašla je utjehu u sportu

Napuštanje domovine bilo joj je, kaže, iznimno teško. Iako je s vremenom postalo lakše, briga za obitelj i dalje je prisutna. "Prošlo je puno vremena pa nam je sada lakše, no i dalje je teško jer su mi roditelji ostali u Ukrajini", priznaje Alina.

Utjehu, kao i cijeloga života, pronalazi u sportu. "Treniram od svoje pete godine, kad sam krenula s aerobikom i akrobatikom. Kasnije je došao fitness, pa TRX, pa funkcionalni trening", objašnjava.

Život na društvenim mrežama

Svoj život marljivo dokumentira na društvenim mrežama, gdje je stekla desetke tisuća pratitelja, kako u Ukrajini, tako i u Hrvatskoj. "I u Ukrajini sam radila kao blogerica i svake sam godine imala sve više pratitelja", kaže.

Posebno je prate sunarodnjaci koji razmišljaju o bijegu od rata. "Jako ih zanima kako je živjeti u Splitu i koliko je život drugačiji. Moramo učiti jezik, a neki misle da je to jako teško, no zapravo nije. Ako imaš cilj, sve se može", poručuje im.

Ipak, izloženost na internetu donosi i izazove, poput poruka zainteresiranih udvarača. "Šalju poruke i muškarci, ali svima odgovorim da sam već 18 godina u braku", otkriva Alina.

Kondicijska trenerica malonogometaša

Ovog je mjeseca preuzela brigu o kondiciji malonogometaša Torcide Biberon, što je u Splitu snažno odjeknulo s obzirom na to da su se tim poslom dosad bavili gotovo isključivo muškarci. Do suradnje je došlo slučajno.

"Ovo je dobro iskustvo. U hotelu sam upoznala Marija koji mi je predložio da preuzmem kondicijsku pripremu MNK Torcida Biberon. To mi super odgovara, ekipa je odlična i vjerujem da će sve biti super!", ispričala je.

Budućnost pod Marjanom

Kaže kako nije požalila zbog dolaska u grad pod Marjanom, a posebno su je se dojmili Splićani. "Ljudi su predobri! Split cijele godine ima sunce i predivno more... Sve je odlično!", oduševljeno govori.

O budućnosti, poučena životnim iskustvom, ne razmišlja previše. "Prije rata imali smo mnogo planova, ali početkom rata sve se srušilo. Zato je sada teško bilo što planirati. Živimo dan po dan i čekamo što će budućnost donijeti", zaključuje. Dok čeka smirivanje situacije u rodnoj Ukrajini, Alina dane provodi pod splitskim suncem.