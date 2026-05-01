Sudamja otvorena krcatom Pjacom: Nina Badrić oduševila Splićane na početku programa "Nima grada bez judi"

Split je sinoć i službeno zakoračio u razdoblje proslave Sudamje, blagdana svetog Dujma, zaštitnika grada, čime je započelo jedno od najvažnijih i najprepoznatljivijih događanja u godini. Ovogodišnja manifestacija nosi poruku “Nima grada bez judi”, koja u prvi plan stavlja zajedništvo, ljude i duh grada koji se prenosi generacijama.
Već prvi dan donio je živost na ulicama i trgovima, a program koji traje do 10. svibnja obuhvaća više od 170 različitih događanja na brojnim lokacijama diljem Splita.
Grad kao velika pozornica
Od ranih jutarnjih sati Split je živio u ritmu Sudamje. Na Voćnom trgu posjetitelji su razgledavali i kupovali proizvode domaćih obrtnika, dok su se u Gradskoj knjižnici Marka Marulića na Ravnim njivama održavale radionice za osnovnoškolce, kroz koje su na zanimljiv način učili o običajima vezanima uz ovu tradicionalnu proslavu.
Program je koncipiran tako da obuhvati sve generacije – od edukativnih sadržaja i dječjih predstava za najmlađe do izložbi, kazališnih programa i koncerata za odrasle. Uz to, u narednim danima očekuju se i sportska natjecanja, regate, sajmovi te brojni zabavni sadržaji koji će dodatno oživjeti gradske ulice.
Pjaca puna emocije i pjesme
Večernji vrhunac prvog dana obilježio je koncert Nina Badrić na Pjaci, koji je okupio velik broj građana i gostiju.
Poznata pjevačica svojim je energičnim i emotivnim nastupom otvorila koncertni dio programa, a krcata Pjaca pretvorila se u jedno veliko mjesto zajedništva. Pjevalo se u glas, plesalo bez zadrške, a atmosfera je potvrdila koliko Sudamja znači Splićanima.
Split je još jednom pokazao da nije riječ samo o manifestaciji, već o osjećaju pripadnosti i identitetu grada.
Dani koji slijede
U danima koji dolaze očekuje se nastavak bogatog programa, koji će donijeti još više sadržaja i događanja za sve uzraste. Splitski trgovi, rive i ulice nastavit će živjeti u znaku Sudamje, a organizatori najavljuju vrhunac proslave u samim završnim danima.
Sudamja je tek počela – a Split već živi punim plućima.