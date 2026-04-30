Otvara se sjeverni dio Marjana: Najposjećenija zona ponovno dostupna građanima

Sjeverni dio Park-šume Marjan, od Spinutskih vrata do Instituta za oceanografiju i ribarstvo, bit će otvoren za posjete od 1. svibnja 2026. godine. Kako navode iz Javne ustanove Park-šuma Marjan, dosadašnji radovi bili su usmjereni na uklanjanje srušenih i oštećenih stabala te osiguravanje prohodnosti i sigurnosti.

Time su stvoreni uvjeti za sigurno kretanje posjetitelja, ali i prirodnu obnovu šumskog ekosustava. U narednim danima planira se nastavak radova na uređenju urbane opreme i redovitom održavanju, dok će se rekonstrukcija prometnice iznad Instituta nastaviti i u sljedećim mjesecima. Zbog toga će se sjevernom stranom i dalje kretati vozila gradilišta pa se posjetitelji pozivaju na dodatni oprez.

Dio Marjana i dalje ostaje zatvoren. Uže područje Bena nije dostupno javnosti zbog uklanjanja nelegalnih objekata, a zatvoreni su i protupožarni put te staze koje s trim staze vode prema njemu. Istodobno se nastavlja stručni monitoring mediteranskog potkornjaka koji provodi Hrvatski šumarski institut. Iz Park-šume Marjan i Grada Splita zahvaljuju građanima na strpljenju te ih pozivaju na odgovorno ponašanje kako bi se očuvala sigurnost i priroda.

Otvaranje Marjana poklapa se i s obilježavanjem Međunarodnog praznika rada. Program na platou ispred ZOO vrta počinje u petak, 1. svibnja u 10.30 dječjom predstavom “Bajkaonica”, podjela graha predviđena je u 11.30, dok će od 12 sati koncert održati Peco & Silvia. Za građane je organizirana i posebna besplatna autobusna linija.