FOTO Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Sudarili se kombi i osobni automobil, nastala velika materijalna šteta

Kako je otkrio portal Klik Medija, danas poslijepodne u Opuzenu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila — kombi i osobni automobil.

Prema prvim informacijama, na vozilima je nastala velika materijalna šteta, no detalji nesreće zasad nisu poznati.

Sve službe su na terenu, a okolnosti koje su dovele do sudara bit će poznate nakon obavljenog očevida.

Promet se na tom području odvija otežano, zbog čega se vozači mole za dodatan oprez i strpljenje.