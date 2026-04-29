FOTO Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Sudarili se kombi i osobni automobil, nastala velika materijalna šteta

Kako je otkrio portal Klik Medija, danas poslijepodne u Opuzenu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila — kombi i osobni automobil.
Prema prvim informacijama, na vozilima je nastala velika materijalna šteta, no detalji nesreće zasad nisu poznati.
Sve službe su na terenu, a okolnosti koje su dovele do sudara bit će poznate nakon obavljenog očevida.
Promet se na tom području odvija otežano, zbog čega se vozači mole za dodatan oprez i strpljenje.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
4
0