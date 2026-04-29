Splićanka doživjela šok nakon samo jednog poziva. Na ovo policija često upozorava: "Rečeno mi je: 'Je*** ćemo i vas i njih'"

Redakciji Dalmacije Danas se javila čitateljica koja želi upozoriti građane na neugodne i uznemirujuće telefonske pozive s nepoznatih brojeva. Kako navodi, osoba koja ju je nazvala tvrdila je da zove zbog navodne prijave na neku aplikaciju.

"Pozdrav, volila bih da upozorite sve građane na ovakve brojeve. Isto tako, ovo je apel za roditelje koji imaju djecu", poručila je čitateljica.

Nakon što je prekinula razgovor, pozivi su se nastavili

Prema njezinim riječima, nakon što je jasno rekla da se nije prijavljivala ni na kakvu aplikaciju te da je više ne zovu, pozivi nisu prestali. "Zovu te i kažu da zovu zbog prijave na neku aplikaciju. Nakon šta sam rekla da nisam i da me ne zovu više, zvali su još dva puta", ispričala je.

Čitateljica tvrdi da su joj osobe s druge strane linije potom govorile proste i uznemirujuće stvari. Kada je rekla da će slučaj prijaviti policiji, uslijedile su, kako kaže, i prijetnje.

"Rečeno mi je: 'Je*** ćemo i vas i njih'", navodi čitateljica. Dodaje i kako je, prema načinu govora i lošem poznavanju hrvatskog jezika osobe koja ju je nazvala, stekla dojam da se ne radi o hrvatskom državljaninu.

Policija redovito upozorava građane na slične prijevare

Policija često upozorava građane na različite oblike telefonskih i internetskih prijevara te putem medija redovito obavještava javnost kako se ponašati u takvim slučajevima. Građanima se savjetuje da ne daju osobne podatke, podatke o bankovnim karticama, kodove, lozinke ili druge osjetljive informacije nepoznatim osobama koje ih kontaktiraju telefonom, porukama ili putem aplikacija.

U slučaju sumnjivih ili prijetećih poziva, preporuka je prekinuti komunikaciju, ne ulaziti u raspravu, sačuvati broj, poruke ili druge dokaze te sve prijaviti policiji.

Apel građanima: Budite oprezni i upozorite najbliže

Ovakvi pozivi posebno mogu uznemiriti starije osobe, djecu i one koji nisu dovoljno upoznati s načinima na koje prevaranti pokušavaju doći do osobnih podataka ili izazvati paniku.

Čitateljica zato apelira na građane, a posebno na roditelje, da razgovaraju s djecom i upozore ih da se ne javljaju nepoznatim brojevima ili da odmah prekinu razgovor ako im se netko neprimjereno obraća, traži podatke ili ih pokušava zastrašiti.