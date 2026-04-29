Uskoro dolaze promjene u vozilima: Dolaze novi sustavi, a jedan će pratiti vozače

Europska unija želi povećati sigurnost na cestama i smanjiti broj sudara s leđa. Moderna tehnologija kočenja u nuždi već je prisutna u novim vozilima, ali će uskoro postati obavezna. Kao rezultat toga, sva četiri uključena pokazaivača smjera će se sve češće viđati u prometu. Mjera proizlazi iz europskih propisa koji će stupiti na snagu 7. srpnja 2026. Obveza se odnosi i na putničke automobile i na kamione koji su novi na tržištu. Sustav je namijenjen za hitne situacije u kojima vozač mora naglo kočiti, primjerice kako bi izbjegao sudar. U takvim slučajevima, kočiona svjetla automatski trepere kako bi dodatno upozorila promet koji dolazi straga. To se događa kada se kočnice snažno aktiviraju ili kada intervenira sustav protiv blokiranja kotača, piše HAK Revija.

To može napraviti veliku razliku, osobito pri većim brzinama jer će se drugim vozačima signalizirati opasnost. Tehnologija radi automatski. Senzori mjere koliko brzo i snažno se kočnice aktiviraju i odmah određuju treba li aktivirati signal za hitne slučajeve. Samo u slučaju iznenadnog i snažnog kočenja sustav prelazi na uključivanja sva četiri pokazivača smjera. Kod sudara straga, vrijeme reakcije često igra važnu ulogu. Mali vremenski dobitak može biti dovoljan da se izbjegne sudar ili smanje posljedice. Uz vizualni signal na instrumentoj ploči, aktivacija uređaja bit će označena i auditivnom, istim signalom kada uključite sva četiri pokazivača smjera.

Na svim novim automobilima bit će obavezan i tzv. Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). To je sustav koji koristi kamere i senzore za praćenje položaja glave i lica vozača. Ako sustav detettira umor ili neki oblik distrakcije (oči nisu usmjerene na cestu), slijedi zvučno i vizualno upozorenje. Sve to bi trebalo dodatno pridonijeti smanjenju broja smrtonosnih nesreća od 10 do 30 posto u Europi.