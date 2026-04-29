Garac poručio Proložanima: "Nastavljamo započeto, sve drugo je korak unazad"

Nekoliko dana nakon prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Prološca, načelnik Toni Garac (HSLS) ponovno se obratio javnosti i zahvalio biračima koji su podržali njegovu listu.

Garac je poručio da su se dojmovi nakon izbora smirili te da želi još jednom zahvaliti svima koji su glasovali za njegovu listu za Općinsko vijeće. "Hvala vam 1.013 puta", poručio je Garac.

"Glasovali ste za rezultate i postignuća"

U svojoj objavi istaknuo je da podršku birača vidi kao potvrdu rada i rezultata ostvarenih u kratkom razdoblju.

"Hvala vam što ste glasovali za rezultate i postignuća koje smo ostvarili u jako malo vremena. Hvala vam što ste prepoznali da je 2 milijuna eura u šest mjeseci za Proložac jako puno. Hvala vam što ste prepoznali da smo napravili ono što drugi nisu", napisao je Garac. Dodao je kako je cilj njegove liste bio prijeći "magičnu brojku" od tisuću glasova, što su, kako navodi, i ostvarili.

"Naša podrška iz izbora u izbore raste pa nas veseli što smo ovaj put ostvarili 111 glasova više nego prošle godine. Time ste nam pokazali da ste prepoznali naš trud i rezultate i zato vam hvala", poručio je. Garac je ocijenio da je kampanja bila zahtjevna, ali da su se on i njegovi suradnici borili "hrabro, pošteno i dostojanstveno".

"Rezultat je bio jako dobar, ali ne dovoljan za pobjedu", naveo je. Prema njegovim riječima, pobjedu HDZ-u Proložac donijela je razlika od svega nekoliko desetaka glasova. Pritom je istaknuo da je omjer vijećnika u Općinskom vijeću ostao nepromijenjen.

"HDZ ima sedam vijećnika, a naša lista šest, kao i na početku", napisao je Garac.

Garac: "Najviše smo izgubili svi mi mještani Prološca"

U nastavku objave Garac se osvrnuo i na političku situaciju koja je prethodila novim izborima, poručivši da su, prema njegovu mišljenju, najviše izgubili mještani Prološca. "Na kraju svega, najviše smo izgubili zajedno svi mi mještani Prološca jer je rad naše Općine bio zaustavljen pet mjeseci. To nam nije trebalo, ali nastavljamo započeto", poručio je.

Pozvao je mještane da se prisjete razloga zbog kojih je došlo do novih izbora i, kako kaže, gubitka pet mjeseci u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. "Hoće li se to opet dogoditi? Ako hoće, čiji je to interes? Dragi Proložani, vaš nije zasigurno", napisao je Garac.

"Javni interes mora biti u fokusu"

Garac je u objavi naglasio da racionalnost, iskrenost i odgovornost smatra ključem uspješne suradnje. "Moji vijećnici i ja ćemo nastaviti tako raditi za bolju budućnost Prološca. Sve drugo za nas je korak unazad", naveo je.

Na kraju je izrazio nadu da će politički akteri u Prološcu privatne interese ostaviti po strani. "Nadam se da će svi u ovoj našoj maloj političkoj areni ostaviti privatne interese po strani, a javni interes u fokus. To je pravi put za Proložac, put koji vodi naprijed", zaključio je Garac.

Ranije najavio razgovore s HDZ-om

Podsjetimo, Garac se javnosti obratio i odmah nakon izbora, kada je čestitao HDZ-u Proložac na pobjedi i poručio da rezultat od sedam vijećnika za HDZ i šest za njegovu listu zapravo ne donosi bitno drukčiji odnos snaga u Općinskom vijeću. Tada je naglasio i da je broj glasova za njegovu listu rastao te najavio razgovore s HDZ-om o daljnjem vođenju općine. "Prespavat ćemo, razgovarati s HDZ-om što i kako dalje. Vjerujem u razum i da ćemo Općinu Proložac staviti na prvo mjesto u tim razgovorima", poručio je Garac nakon izbora.