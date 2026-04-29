Omiljeni prodavač jagoda sudjelovao u prometnoj nesreći, ali ni u ovom trenu nije zaboravio na kupce: "Molim vas da se pomolite i za ženu koja je sudjelovala u prometnoj nesreći"

Omiljeni dubrovački prodavač jagoda Leo Ilić podijelio je na grupi Virtualna Dubrovačka pjaca informaciju da je, nažalost, danas sudjelovao u prometnoj nesreći kod petlje na Opuzenu, pritom misleći na svoje vjerne kupce kojima je večeras trebao isporučiti jagode

"Dragi prijatelji, pišem objavu u jako velikom šoku, ako što falim, oprostite mi. Idem u Dubrovnik, ali ne sa jagodama nego na hitni prijem. Ako dragi Bog da bit će sve u redu. Molim vas da se pomolite i za ženu koja je sudjelovala u prometnoj nesreći, da bude sve u redu. Godinama sam dole sa vama i srce me boli jer vas danas nisam mogao ispoštovati", napisao je Ilić, prenosi Dubrovački dnevnik.

U šoku i stresu ipak je našao način kako da Dubrovčanima dostavi jagode, pa će tako njegov brat i zet u drugom kombiju isporučiti naručene jagode.

"Nije do para, nije do ničega, samo je do toga koliko vas poštujem i volim i neću dozvoliti da ostanete bez svojih narudžbi. Molim vas tko je naručio da dođe na most u 22 sata, a na parking bolnice u 22 i 40. Znam da će biti kasno za neke, ali neću vam niti malo zamjeriti ako ne dođete. Molim vas samo da se ne ljutite jer vam ne mogu odgovoriti na poruke niti na pozive... Samo znajte da vas jako poštujem", napisao je Ilić.