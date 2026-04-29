Ručala je u menzi Hrvatskog sabora i ostala iznenađena: "Nije bilo ono što sam očekivala"

Menza u Hrvatski sabor nije ni približno onakva kakvom je mnogi zamišljaju. Umjesto luksuza, raskošnih tanjura i skupih delicija, novinarka Indexa zatekla je klasičan samoposlužni restoran u kojem se hrana uzima na tacnu, a ponuda podsjeća na svakodnevne gablece u radničkim i studentskim menzama.

Saborska menza danas se nalazi na privremenoj adresi Hrvatskog sabora u Ilici 256b, kamo je Sabor preselio nakon oštećenja zgrade na Kaptolu u potresu. Prostor se, piše Index, dijeli s vojskom, a sama menza podijeljena je pregradama od tkanine. Prema opisu Indexove novinarke, ulazak u menzu pokazao je da se ne radi o pompoznom prostoru, nego o skromnom i sterilnom restoranu bez znakova raskoši. Uz menzu se nalazi i "restoran za zastupnike", uređeniji prostor sa stolnjacima i konobarima, no ponuda hrane ondje je, prema navodima iz članka, gotovo ista.

"Ponudom zadovoljni"

Na jelovniku su se u tjednu od 27. travnja do 1. svibnja našla jela poput sotea od piletine s graškom i rižom, svinjskog odreska s povrćem, pilećeg filea na žaru, dalmatinske pašticade s njokima, pohanog purećeg odreska s pire krumpirom te junećeg sotea stroganoff s rižom. Objavljene su i cijene. Za uposlene djelatnike juha stoji 1 euro, glavno jelo 3 eura, desert 1,50 eura, dok su oba menija po 6 eura. Za dužnosnike je juha također 1 euro, glavno jelo 4,80 eura, salata 1 euro, desert 1,50 eura, a oba menija ukupno 7,80 eura.

Indexova novinarka probala je oba ponuđena menija te zaključila kako ručak nije bio spektakularan, ali je bio korektan i zasitan. Uz jelo su se našli juha od gljiva, cikla i knedlice sa šljivama. Zastupnici s kojima je ručala, navodi Index, kazali su da su ponudom zadovoljni. U članku se ističe i kako je dojam saborske menze daleko od uvriježene slike mjesta na kojem se jede "kao na dvoru". Umjesto toga, riječ je o prostoru u kojem se čuje žamor, lupanje tacni i povlačenje stolica — baš kao u svakoj drugoj menzi.

