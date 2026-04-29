Dubrovnik okupio europske meteorološke lidere: AI i nova upozorenja mijenjaju način kako se branimo od ekstremnog vremena

Dubrovnik je 28. i 29. travnja bio domaćin 32. neformalne konferencije ravnatelja nacionalnih hidrometeoroloških službi srednje Europe (ICCED 2026). Skup je bio posvećen jačanju sustava prognoziranja i ranog upozorenja, digitalnoj transformaciji hidrometeoroloških službi te primjeni umjetne inteligencije u meteorologiji.

Skup je okupio čelnike i predstavnike nacionalnih hidrometeoroloških službi iz jedanaest država: Hrvatske, Češke, Estonije, Litve, Slovačke, Njemačke, Mađarske, Slovenije, Rumunjske, Austrije i Poljske. Na konferenciji su, među ostalima, sudjelovali Mark Rieder, ravnatelj Češkog hidrometeorološkog instituta , Taimar Ala, glavni ravnatelj Estonske agencije za okoliš , Sarah Jones, predsjednica Njemačke meteorološke službe , Andreas Schaffhauser, glavni ravnatelj GeoSphere Austria , Vladimír Císar, glavni ravnatelj Slovačkog hidrometeorološkog zavoda , Ričardas Valančiauskas, ravnatelj Litavske hidrometeorološke službe , Gábor Szanka, glavni izvršni direktor HungaroMeta , te Kornélia Radics, direktorica Regionalnog ureda Svjetske meteorološke organizacije (WMO) za Europu.

Umjetna inteligencija već mijenja prognoze i energetiku

Glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), dr. sc. Ivan Güttler, istaknuo je kako su dvije teme dominirale raspravom. „Jedna su, naravno, financijski okviri i pritisci s kojima se sve zemlje suočavaju. Želimo i moramo osigurati redovito funkcioniranje svih naših motriteljskih i prognostičkih sustava, uzimajući u obzir da zaista postoje pritisci na javne financije u svim državama. No, bilo je puno rasprava vezanih za korištenje umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija zaista nije nekakav buzzword, riječ koja se samo načelno koristi u meteorologiji i hidrologiji. Moji kolege prikazali su dosta rezultata o tome kako novi sustavi za prognozu vremena pomažu, recimo, u prognozi rada solarnih elektrana, vjetroelektrana i hidroelektrana. Mislim da meteorologija također može pomoći u ovoj energetskoj krizi u kojoj se trenutačno nalazimo", zaključio je Güttler.

Sudionici su dali pregled trenutnog stanja nacionalnih hidrometeoroloških službi, planiranih reformi i izazova financiranja te razgovarali o načinima njihovog daljnjeg jačanja kroz ulaganja u stručnjake, opremu, podatke i sustave. Naglasak je bio na svakodnevnim operativnim izazovima te regulatornim okvirima koji određuju njihove nadležnosti i odgovornosti.

Skrivena, ali ključna uloga hidrometeoroloških službi

Posebno mjesto u raspravi zauzela je suradnja s civilnom zaštitom, osobito iskustva iz kriznih situacija, modeli koordinacije i načini kako upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave brže povezati s konkretnim djelovanjem službi na terenu. Upravo ta veza između prognoze, upozorenja i operativnog odgovora ključna je za zaštitu ljudi, imovine i funkcioniranje kritične infrastrukture.

Važna rasprava vodila se o digitalnoj transformaciji i primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom radu hidrometeoroloških službi. Sudionici su istaknuli da se AI i strojno učenje već koriste za bržu obradu velikih količina podataka, preciznije prognoziranje opasnih pojava i učinkovitije prepoznavanje složenih vremenskih obrazaca.

Rasprave su istaknule i širu ulogu nacionalnih hidrometeoroloških službi, koja često ostaje nedovoljno vidljiva javnosti. Osim prognoza i upozorenja, te službe prate klimu, analiziraju dugoročne trendove i osiguravaju podatke važne za strateško planiranje. U uvjetima ubrzanih klimatskih promjena, takve informacije postaju temelj odgovornih i održivih odluka u prometu, energetici, upravljanju vodama i razvoju infrastrukture koja mora ostati sigurna i funkcionalna desetljećima.

Drugog dana konferencije otvorena su i pitanja strateške koordinacije unutar europske meteorološke zajednice, mreže koju čine Europska organizacija za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT), Europsko udruženje nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi (EUMETNET), Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) i nacionalne hidrometeorološke službe. Raspravljalo se o aktualnim prioritetima i mogućnostima snažnijeg usklađivanja kako bi zajednička mjerenja, prognostički modeli i satelitska opažanja bili što učinkovitija osnova europske meteorološke infrastrukture.

ICCED 2026 pokazao je da se o otpornosti Europe ne može govoriti samo u kontekstu investicija i politika. Ona ovisi i o tome koliko su sustavi prognoziranja, upozoravanja i krizne koordinacije brzi, pouzdani i međusobno usklađeni. Upravo zato ključno je nastaviti ulagati u nacionalne hidrometeorološke službe kako bi, uz daljnji razvoj tehnologije, podataka i stručnih kapaciteta, nastavile pružati precizne prognoze, pravodobna upozorenja i pouzdanu potporu nadležnim službama u zaštiti ljudi, imovine i kritične infrastrukture. Takvi podaci i sustavi temelj su otpornijeg društva i dugoročnog planiranja u uvjetima klimatskih promjena.