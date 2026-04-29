SAMOBOR - ZADAR 84-88: Zadar slavio u Samoboru

Košarkaši Samobora i Splita danas su od 20 sati igrali utakmicu 29. kola SuperSport Premijer lige, slavio je Zadar rezultatom 84:88, a koji je ujedno bio bolji u prvoj i trećeoj četvrtini (28:20, 23:20), dok je Samobor bio bolji u drugoj i posljednjoj (14:24, 19:24).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Ramljak s double-double učinkom od 18 poena, 12 skokova, 5 asistencija i 1 ukradenom loptom; Mazalin s 22 poena, 7 skokova i 4 asistencije; Žganec s 19 poena, 4 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Tišma s 10 poena, 8 skokova i 3 asistencije; Klarica s 8 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Kapusta s 8 poena i 2 asistencije; Mekić s 3 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 1 blokom; Buljević s 1 asistencijom; Tkachenko s 1 blokom i Dundović, Mihailović i Torbarina.

Zadar će iduću utakmicu odigrati sutra protiv Spartaka u 19 sati u gostima u sklopu play-ina AdmiralBet ABA lige.