LEAPin Split uspješno održan: dan inspiracije, znanja i konkretnih karijernih savjeta

Jučer je u Splitu uspješno održana LEAPin konferencija, koja je još jednom okupila mlade željne znanja, razvoja i novih prilika. Događaj, koji je organizirao Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) u sklopu platforme LEAP Summit, pružio je sudionicima kombinaciju inspirativnih predavanja i praktičnih radionica usmjerenih na razvoj karijere i ključnih profesionalnih vještina.

Konferencija je započela predavanjem koje je održala Karla Penović iz Infobip, jedne od vodećih hrvatskih tehnoloških kompanija. Kroz svoje izlaganje, podijelila je vrijedne uvide o tome što poslodavci danas zaista traže kod kandidata, kako izgleda proces zapošljavanja iz perspektive kompanija te na koje se načine mladi mogu istaknuti na konkurentnom tržištu rada. Njezino predavanje pružilo je konkretne i primjenjive savjete svima koji žele napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri.

Nakon toga uslijedila je interaktivna radionica javnog nastupa koju je vodila Laura Bezić Burica iz ADAPT-a. Kroz dinamičan i praktičan pristup, sudionici su imali priliku razvijati svoje komunikacijske vještine, raditi na samopouzdanju te naučiti kako ostaviti snažan i autentičan dojam pred publikom. Radionica je dodatno naglasila važnost jasne i učinkovite komunikacije u svakom profesionalnom okruženju.

LEAPin konferencija još je jednom pokazala koliko je važno mladima omogućiti pristup stvarnim iskustvima iz poslovnog svijeta te ih povezati s relevantnim stručnjacima. Kroz ovakve inicijative, sudionici ne samo da stječu nova znanja i vještine, već i grade mrežu kontakata koja im može biti ključna u daljnjem profesionalnom razvoju.

Događaj je održan u okviru programa Coca-Cola #YouthEmpowered, uz podršku partnera i institucija, uključujući Aspira University, te uz podršku Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koje kontinuirano ulažu u osnaživanje mladih i njihov ulazak na tržište rada.

