DINAMO - SPLIT 89-96: Pobjeda Splita protiv Dinama

Košarkaši Dinama i Splita danas su od 19 sati igrali utakmicu 25. kola SuperSport Premijer lige, slavio je Split rezultatom 89-96, koji je bio bolji u drugoj i posljednjoj četvrtini (14:30, 23:26), dok je Dinamo bio bolji u prvoj i trećoj četvrtini (25:20, 27:20).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Stephens s 19 poena, 9 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom, a potom Drežnjak sa 17 poena, 9 skokova, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Cosey s 15 poena, 4 skoka i 4 asistencije; Jordano s 13 poena, 6 skokova i 1 asistencijom; Svoboda s 10 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Sikirić s 9 poena, 3 skoka i 3 asistencije; Marinelli sa 6 poena i 3 asistencije; Wiggins s 5 poena, 6 skokova i 3 asistencije; Anticevich s 2 poena i 1 skokom; Dragić s 2 skoka i 1 blokom te Perasović.

Split će iduću utakmicu odigrati 3. svibnja protiv Zadra u Zadru u sklopu 32. kola SuperSport Premijer lige.