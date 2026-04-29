"Predlažemo ukidanje županija i stvaranje regija"; Centar tvrdi da Hrvatska ne može održavati 556 jedinica i 20 županija

Klub zastupnika Centra, NPS-a i GLAS-a pokrenuo je inicijativu za izmjenu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s ciljem uvođenja funkcionalnog spajanja i na razini županija.

Riječ je o prijedlogu koji bi mogao značajno promijeniti teritorijalni ustroj Hrvatske, a iz ove političke platforme poručuju da je sadašnji model neodrživ i neučinkovit.

Puljak: „Decentralizacija u praksi ne funkcionira“

Saborska zastupnica Marijana Puljak istaknula je da Hrvatska formalno ima decentraliziran sustav, no stvarnost pokazuje drugačiju sliku.

„Hrvatska je na papiru decentralizirana zemlja. Ali kada pogledate stvarnost, opustošene općine bez ijedne javne ustanove i lokalne samouprave koje ne mogu donijeti ni jednu ozbiljnu odluku bez suglasnosti ministarstva, shvatite da decentralizacija uglavnom ne funkcionira“, poručila je Puljak.

Dodala je da je cilj inicijative stvaranje manjeg broja snažnijih administrativnih cjelina.

„Umjesto 556 sitnih jedinica, predlažemo pet do sedam snažnih regija, s pravim ovlastima i pravim novcima“, naglasila je.

Na okruglom stolu u organizaciji Kluba zastupnika sudjelovali su i stručnjaci iz područja ekonomije i prava – Dubravka Jurlina Alibegović s Ekonomskog instituta te Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta. Među ključnim zaključcima istaknuto je da Vladina odluka o funkcionalnom spajanju treba biti ugrađena u zakon, da se mogućnost spajanja mora proširiti i na županije te da postojeći model s 556 lokalnih jedinica i 20 županija dugoročno nije održiv.

Dugogodišnja rasprava bez konkretnih poteza

Pitanje teritorijalnog preustroja Hrvatske već se godinama povremeno otvara u javnosti, no konkretni potezi dosad su izostajali. Stručnjaci često upozoravaju da velik broj općina i gradova s malim brojem stanovnika stvara administrativne troškove bez stvarne koristi za građane.

S druge strane, zagovornici postojećeg modela ističu važnost lokalne autonomije i blizine vlasti građanima, posebno u ruralnim i demografski ugroženim područjima.

Otvara se prostor za novu raspravu

Inicijativa Centra, NPS-a i GLAS-a ponovno otvara pitanje funkcionalnosti sustava lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Hoće li prijedlog o smanjenju broja jedinica i jačanju regija dobiti širu političku podršku, ostaje za vidjeti.

Iz Kluba poručuju da je cilj reforme učinkovitija javna uprava, veće ovlasti na terenu i ravnomjerniji razvoj svih dijelova zemlje.