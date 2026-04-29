Dio Splita sutra ostaje bez vode

Potrošači vode u dijelu Starčevićeve ulice u Splitu u četvrtak, 30. travnja 2026. godine, privremeno će ostati bez opskrbe vodom zbog radova na vodoopskrbnoj mreži.

Prekid opskrbe najavljen je u vremenu od 8 do 14 sati, a odnosit će se na Starčevićevu ulicu, i to na potez od križanja s Kavanjinovom ulicom do Gudulićeve ulice.

Iz Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split mole potrošače da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za kućanstva i poslovne prostore. Također se građani mole da tijekom prekida ne koriste uređaje za čiji je rad potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže.

Nakon ponovnog puštanja vode moguće je kratkotrajno zamućenje, dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split na broj 021 545 900.