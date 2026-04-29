Putnici izbačeni iz “šezdesetke”? Iz Prometa tvrde: “Nije bilo čekanja, vožnja je nastavljena”

Neugodna situacija na autobusnoj liniji 60 koja povezuje Omiš i Split izazvala je jutros reakcije putnika, nakon što je jedna čitateljica upozorila na, kako kaže, “sramotan odnos prema korisnicima javnog prijevoza”.

Prema njezinim riječima, autobus koji je iz Omiša krenuo u 7:30 sati stigao je na Lovrinac oko 9 sati, gdje je vozač zatražio od putnika da izađu iz vozila.

“Rekao nam je da izađemo jer nema vozača i da čekamo sljedeći autobus, budući da se on mora vratiti za Omiš. Pa je li normalno da putnici, osim što čekaju autobus koji kasni, moraju i izaći jer oni nisu organizirani?”, navodi čitateljica, dodajući kako mjesečnu pokaznu kartu plaća 45 eura.

S druge strane, iz tvrtke Promet Split daju drugačije objašnjenje događaja.

Kako su naveli, zbog gužvi i kašnjenja na liniji 60 vozač je, u dogovoru s dežurnim organizatorom prometa, napravio tzv. prekrcaj putnika na liniju 3A, i to s ciljem održavanja voznog reda.

“Ne radi se o čekanju, već je vožnja nastavljena praktički bez prekida i istom rutom, tako da je putovanje trajalo duže svega minutu do dvije”, poručuju iz Prometa.

Dodaju kako bi u suprotnom došlo do još većih odstupanja i preklapanja polazaka na liniji 60, zbog čega ovakav potez smatraju opravdanim.

“U ovom konkretnom slučaju radi se o dobroj komunikaciji vozača i nadležnih službi Prometa, s ciljem održavanja voznog reda, što je na kraju krajeva putnicima i najvažnije”, zaključuju.