Od 1. lipnja veće plaće u solinskim vrtićima: Ninčević potpisao dodatak koji diže standarde za sve zaposlenike

Gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević potvrdio je da je s predstavnicama sindikata DV Cvrčak i DV Izvor potpisan dodatak Kolektivnom ugovoru kojim se od 1. lipnja 2026. značajno povećavaju plaće zaposlenicima vrtića.

- Danas sam s povjerenicama Sindikata DV CVRČAK I DV IZVOR potpisao dodatak Kolektivnom Ugovoru po kojemu od 01.lipnja.2026.god. značajno rastu plaće tetama, stručnim suradnicima, administrativnom i pomoćnom osoblju u vrtićima.

Iako Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje da plaće i materijalna prava zaposlenih u vrtićima trebaju biti izjednačenja s plaćama učitelja u osnovnom školstvu, danas potpisanim Dodatkom Kolektivnom ugovoru između Grada Solina i vrtića, plaće i materijalna prava biti će veća od onoga šta zakon nalaže.

Ovakav model pokazuje da Grad Solin prepoznaje važnost i odgovornost rada s djecom u predškolskom odgoju te nastoji osigurati uvjete koji su motivirajući za odgajatelje i ostale zaposlenike u vrtiću.

Istodobno, intenzivno radimo na povećanju kapaciteta vrtića. U planu su daljnja ulaganja u izgradnju i proširenje vrtićkih objekata kako bi odgovorili na potrebe rastućeg broja mladih obitelji i djece - napisao je Ninčević na Facebooku.