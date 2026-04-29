Rodio se Đorđe Balašević

Aleksa Balašević, sin pokojnog Đorđa Balaševića, jučer je dobio sina koji je dobio ime po svom djedu, a danas je na Instagramu objavio sretne vijesti.

“Evo me! Moje ime je Đorđe Balašević, ja sam dijete neba. Sišao sam 28.04.2026. u jednu ravnicu. Dali su mi ime po dedi, ali dalo mi je i nebo srce poput njegovog, s otkucajima kao melodijom harfe… Amin”, stoji u objavi kojom je Balašević dočekao sina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Novorođeni dječak dobio je ime Đorđe Balašević, po legendarnom kantautoru i Aleksinom ocu, što je ovom trenutku dalo dodatnu emotivnu težinu.

Balašević je u nastavku zahvalio supruzi na prinovi i obiteljskom životu koji zajedno grade.

“Moja Nikana se jučer porodila, meni i Veri produžila mandat najljepšeg života koji živimo s njom”, napisao je, ne skrivajući koliko mu znači obitelj.

Posebnu zahvalnost uputio je i liječniku koji je vodio porod.

“Hvala dr. Stevanu Milatoviću koji je i naše drugo dijete prirodnim, spontanim i božanstvenim porodom uveo na ovaj svijet. Za sve nas i dalje lijep svijet”, poručio je.

Par već ima kćer Veru, a dolazak sina dodatno je razveselio obitelj Balašević, čija priča ovim događajem dobiva novo, simbolično poglavlje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksa Balašević (@balasevicaleksa)