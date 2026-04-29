Rodio se Đorđe Balašević

Par već ima kćer Veru, a dolazak sina dodatno je razveselio obitelj Balašević, čija priča ovim događajem dobiva novo, simbolično poglavlje

Aleksa Balašević, sin pokojnog Đorđa Balaševića, jučer je dobio sina koji je dobio ime po svom djedu, a danas je na Instagramu objavio sretne vijesti.

“Evo me! Moje ime je Đorđe Balašević, ja sam dijete neba. Sišao sam 28.04.2026. u jednu ravnicu. Dali su mi ime po dedi, ali dalo mi je i nebo srce poput njegovog, s otkucajima kao melodijom harfe… Amin”, stoji u objavi kojom je Balašević dočekao sina.

Novorođeni dječak dobio je ime Đorđe Balašević, po legendarnom kantautoru i Aleksinom ocu, što je ovom trenutku dalo dodatnu emotivnu težinu.

Balašević je u nastavku zahvalio supruzi na prinovi i obiteljskom životu koji zajedno grade.

“Moja Nikana se jučer porodila, meni i Veri produžila mandat najljepšeg života koji živimo s njom”, napisao je, ne skrivajući koliko mu znači obitelj.

Posebnu zahvalnost uputio je i liječniku koji je vodio porod.

“Hvala dr. Stevanu Milatoviću koji je i naše drugo dijete prirodnim, spontanim i božanstvenim porodom uveo na ovaj svijet. Za sve nas i dalje lijep svijet”, poručio je.

Par već ima kćer Veru, a dolazak sina dodatno je razveselio obitelj Balašević, čija priča ovim događajem dobiva novo, simbolično poglavlje.

 

 
 
 
 
 
