Svi gledaju i pitaju se što je s palmama na ulazu u grad?! Splićani misle da propadaju, ali objašnjenje smiruje brige

Nove palme koje su posađene na križanju Poljičke ceste i Ulice Zbora narodne garde na prvi pogled djeluju osušeno, što je izazvalo zabrinutost dijela građana.

Kako bismo provjerili stanje na terenu, kontaktirali smo direktoricu Parkova i nasada Maju Smrke, koja je pojasnila kako razloga za zabrinutost nema.

Smrke je istaknula kako se palme redovito zalijevaju, unatoč tome što vizualno mogu izgledati suho. Prema njezinim riječima, riječ je o uobičajenom procesu prilagodbe na novo tlo i okoliš te je potrebno određeno vrijeme da se biljke u potpunosti oporave i ukorijene.

Dodaje kako se stanje redovito prati te da će se s vremenom razviti novi rast, što je uobičajeno kod tek posađenih palmi.

Podsjetimo, slična situacija i zabrinutost građana pojavila se i ranije kod novih sadnji palmi na Istočnoj obali. Stručnjak za palme, predsjednik Hrvatske udruge ljubitelja palmi tada je za naš portal pojasnio da takav izgled ne znači da je biljka propala, već da prolazi fazu prilagodbe nakon presađivanja.

Kako smo ranije pisali, stručnjak je naglasio da je upravo ovo doba godine uobičajeno za početni 'šok' kod biljaka, nakon čega slijedi novi vegetacijski rast i stabilizacija.

"U ovo doba godine ide novi rast, izvlači se hranjivo iz starih listova. Dakle, kada se palma posadi, ona odbaci dio stare krošnje, novi rast je zdrav i to je najvažnije", rekao nam je ranije.