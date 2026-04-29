Kolinda Grabar-Kitarović slavi rođendan: "Godinu starija, nimalo mudrija…"

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas slavi 58. rođendan, a tim se povodom oglasila na Facebooku.

Rođendan je, kako je navela, proslavila u Dubrovniku, gdje se obilježava Inicijativa triju mora, projekt koji je i sama ranije isticala kao jednu od važnih inicijativa svoga političkog djelovanja.

"Godinu starija, nimalo mudrija… Ipak puno veselija. Hvala svima na čestitkama! Nema boljeg mjesta ni trenutka za proslavu rođendana od obilježavanja 'moje bebe' – Inicijative triju mora - u najljepšem gradu na svijetu, našem Dubrovniku", objavila je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Kolinda Grabar-Kitarović bila je predsjednica Republike Hrvatske od 2015. do 2020. godine