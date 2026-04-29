Predsjednik Milanović: "Ne treba sanjariti da će EU postati moćna država kojom će se upravljati iz jednog centra moći"

"Naša politika je politika čistih računa, poštovanja prema drugima, prema drugim vjerama, drugim zajednicama, ali i svijest o tome tko smo mi, što smo mi i što je naše. Jer kada je nacija u pitanju taj aspekt sebičnosti je prisutan inače nacija nema smisla - ako nisi svjestan što je tvoje, što ti pripada i što si spreman braniti", rekao je danas u Slavonskom Brodu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović govoreći na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 35. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade Hrvatske vojske "Kune".

Hrvatskim braniteljima i pripadnicima Brigade predsjednik Milanović je poručio da su u Domovinskom ratu, prije svega, branili Hrvatsku i stvarali neku novu, bolju Hrvatsku koja ranije nije postojala, a da je Europska unija "u kojoj danas živimo, važan aspekt hrvatske današnjice i hrvatskog državnog djelovanja". "Vi ste čuvali kuću i ta kuća je obranjena, nije razrušena, pokušali su je razrušiti, nije zapaljena, a pokušali su je zapaliti. A onda smo dobili fasadu na toj kući, a to je Europska unija", slikovito je pojasnio predsjednik Milanović dodavši kako je Europska unija dobar projekt i dobra ideja kao trgovinska unija i "to je okvir u kojoj vidim Europsku uniju i Hrvatsku u njoj".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Sve iznad toga je integracionalistička fantazija, neki novi svijet u kojem za Hrvatsku nema mjesta jer to je svijet koji mi ne vidimo i na kojeg mi ne možemo imati utjecaja", rekao je Predsjednik i istaknuo kako je to važno i za Hrvatsku vojsku "jer ne želim da nas luda glava i silne birokratske ambicije odvedu tamo gdje niti imamo resurse za otići, niti imamo interesa, niti želimo otići i, što je najvažnije, gdje ne kontroliramo događaje". Pogotovo što su događaji u svijetu turbulentni i nepredvidivi te "u zadnje vrijeme ovise o raspoloženju jednog ili drugog čovjeka".

"U takvom sustavu odnosa davati jamstvo nekom drugom ili trećem da ćemo se u nekoj situaciji izložiti za njega je vrlo nezgodno, da ne kažem i opasno", smatra hrvatski Predsjednik istaknuvši kako smo mala zemlja i nacija "koja mora, kao svaka pametna osoba, paziti kakve signale šalje, kome što sugerira i kome što obećava". "Naš primarni i jedini interes je obrana Hrvatske. Sve drugo za mene uključuje lojalnost i dobru vjeru prema onima s kojima imamo nekakve saveze, da ne radimo iza leđa, da imamo dobre namjere i da ne ludujemo u očekivanjima, da budemo realni, da ne sanjarimo da će Europska unija biti jedna velika, moćna država kojom će se upravljati iz nekog velikog centra moći", dodao je.

U trenutku kada se u svijetu događaju najluđe stvari, smatra Predsjednik, Hrvatska primarno "mora urediti svoju kuću do kraja i pokušati urediti svoje odnose sa susjedima, sa Srbijom i s Bosnom i Hercegovinom, kao i status hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini". Podsjetio je u tom kontekstu i na zasluge 3. GBR koja se legalno borila u Bosni i Hercegovini 1992. godine. "Časno se borila, ali ne da bi Bosnu i Hercegovinu razbila i njezine dijelove pripojila Hrvatskoj, to nikada nije bila hrvatska politika", istaknuo je predsjednik Milanović i ponovio kako bez Hrvatske vojske ne bi bilo Daytonskog sporazuma, ni BiH u današnjem obliku.

Govoreći o susjedima, predsjednik Milanović je rekao kako Hrvatska "nikoga ne vidi kao neprijatelja, a nadam se da ni nas nitko ozbiljno ne doživljava kao neprijatelja, osim ovih koji lupetaju o tome da se Hrvatska, Albanija i Kosovo spremaju napasti Srbiju". "S takvim ljudima je teško raditi i graditi normalne i prijateljske odnose, čemu težimo“, dodao je predsjednik Milanović. "Mi znamo tko smo, znamo za što smo sposobni, znamo da neprijatelje nemamo i da želimo graditi mirne i civilizirane odnose na obostranu i svestranu korist", zaključio je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj akademiji govorili su predsjednik Udruge veterana 3. gardijske brigade HV "Kune" Krešimir Šipoš, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić, ratni zapovjednik 3. gardijske brigade HV "Kune" Mladen Kruljac, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnik Tihomir Kundid i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, izaslanik Predsjednika Vlade RH Tomo Medved.

Obilježavanje 35. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade Hrvatske vojske "Kune" započelo je polaganjem vijenaca na Spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Uz Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske pri polaganju vijenca bili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnik Tihomir Kundid, savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske vojske "Kune" brigadni general Željko Marinov i zapovjednik 1. tenkovske bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske vojske "Kune" bojnik Zoran Sokolović.

Nakon polaganja vijenaca uslijedilo je uručivanje poticajnih mjera pripadnicima Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske vojske "Kune" te uručivanje beretki i svečana prisega novih pripadnika Gardijsko oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske vojske "Kune".